Ziehharmonika-Weltmeister im Landtag

Am 29. September hat sich Dominik Innerkofler auf seiner Ziehharmonika in Portoroz in Slowenien zum Weltmeistertitel gespielt.





Zu dieser großartigen Leistung beglückwünschten ihn im Landtag Kompatscher und Lanz: „Südtirol kann stolz auf junge Leute wie dich sein. Mit Talent, großem Einsatz und viel Leidenschaft hast du es an die Spitze geschafft. Zugleich wird die langgehegte Tradition des Ziehharmonikaspielens in unserem Land lebendig gehalten. Es ist immer wieder erstaunlich, welche Talente unser kleines Land hervorbringt. Es spricht aber auch für die breit aufgestellte Musikausbildung in unserem Land, die solche Talente hervorbringt und fördert. Du hast diese Möglichkeiten genutzt und durch deinen großen Fleiß und Einsatz diesen großen internationalen Erfolg errungen. Darauf kannst du und ganz Südtirol stolz sein!“

vs