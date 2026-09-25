Die diözesane Wallfahrt findet von Dienstag, 29. September, bis Donnerstag, 1. Oktober, statt. Rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fahren gemeinsam mit Bischof Ivo Muser und Generalvikar Eugen Runggaldier mit dem Bus nach Assisi. Darauf weist die Diözese in einer Aussendung hin.<BR \/><BR \/>Die Wallfahrt führt zu mehreren Orten, die eng mit dem Leben des heiligen Franziskus verbunden sind. Am ersten Tag nimmt die Pilgergruppe in La Verna an einer Prozession teil. Am zweiten Tag wird die heilige Messe in Santa Maria degli Angeli gefeiert. Danach folgen die Besichtigung der Basilika Santa Maria degli Angeli und der Besuch von Santa Chiara sowie am Nachmittag der Basilika San Francesco mit einer Führung durch die Kirche. Am letzten Tag besucht die Gruppe Santa Maria Maggiore mit dem Grab des heiligen Carlo Acutis. Nach der Feier der heiligen Messe tritt die Gruppe die Heimreise an.<h3>\r\nSternpilgern aus fünf Richtungen<\/h3>Parallel dazu führt die Pilgergemeinschaft Südtirol ein Sternpilgern nach Assisi durch. Aus fünf verschiedenen Richtungen machen sich Pilgergruppen zu Fuß auf den Weg. Die Pilgergemeinschaft Südtirol ist eine Arbeitsgemeinschaft der Katholischen Männerbewegung (kmb) und wird auch von der Katholischen Frauenbewegung (kfb) und von Südtirols Katholischer Jugend (SKJ) mitgetragen.<BR \/><BR \/>Die fünf Gruppen starten zu unterschiedlichen Terminen und legen unterschiedlich lange und anspruchsvolle Strecken zurück. Ziel ist für alle die gemeinsame Ankunft in Assisi am 2. Oktober. Am 3. Oktober, dem 800. Todestag des heiligen Franziskus, nehmen die Südtiroler Pilgerinnen und Pilger an den Feierlichkeiten in Assisi teil. Am 4. Oktober erfolgt die Rückreise.<BR \/><BR \/>Die fünf Routen führen von Loreto, Greccio, Cortona, Spoleto und Gubbio nach Assisi. Die Gruppe von Loreto startet am heutigen 25. September mit Pilgerbegleiter Christian Gasser und legt rund 148 Kilometer zurück. Von Cortona aus startet am 28. September eine Gruppe mit Karl Tschurtschenthaler, die 90 Kilometer zurücklegt. Am 29. September beginnen die Routen von Greccio mit Pilgerbegleiter Heiner Nicolussi-Leck, von Spoleto mit Pilgerbegleiterin Ulli Huber und von Gubbio mit Pilgerbegleiter Johann Steger. Diese Gruppen legen zwischen 50 und 70 km zurück.<BR \/><BR \/>Weitere Informationen zu den beiden Pilgerangeboten und zur Pilgerarbeit in Südtirol gibt es beim Diözesanpilgerbüro unter <a href="https:\/\/www.bz-bx.net\/de\/pilgerbuero" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.bz-bx.net\/de\/pilgerbuero<\/a> sowie bei der Pilgergemeinschaft Südtirol unter <a href="https:\/\/pilgern.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">https:\/\/pilgern.it.<\/a>