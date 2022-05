Zum Heiraten nach Südtirol: So viel zahlen Paare aus dem Ausland Zum Heiraten nach Südtirol: So viel zahlen Paare aus dem Ausland

Nach der Zwangspause durch Corona läuten in Südtirol die Hochzeitsglocken besonderes oft. Ein auffallender Trend: Viele Paare von außerhalb des Landes wollen ihre Ringe in unserem Land tauschen – und diese sollen nun in einigen Gemeinden stärker zur Kasse gebeten werden. + Von Stephan Pfeifhofer