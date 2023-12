Zur Frau mit Hut

Der erste Eindruck zählt, und der ist in der „Vintagerie“ von Petra Heschgl vielversprechend. Gleich vis-à-vis vom Eingang dient ein verspielter Buffetschrank als Kulisse für das ausgefallene Sortiment. Auf den dunklen Regalen stehen filigrane Kaffeetassen neben Art-Deko-Terrinen, Etageren aus feinem Porzellan neben schweren Kristallkaraffen, aber auch Teekannen und Butterdosen, Silberlöffel und Kuchenteller, kuriose Egg Coddlers und grazile Sektschalen.Dazu gesellen sich gestickte Täschchen, Duftkerzen, Glasglocken, Hutschachteln, Notizblöcke und Spitzenkrägen. Auf rotem Brokat liegen schwere Ringe, Armbänder, Kameen und Haarspangen. Und weil Weihnachten vor der Tür steht, ist alles auch noch festlich dekoriert. Auf dem Biedermeiertisch mitten im Laden „tummeln“ sich goldene Engel um einen kleinen Christbaum.Draußen lässt der kalte Novembermorgen die Dorfgasse noch grau und unfreundlich erscheinen, drinnen hüllen die schmucken Jugendstillüster Waren und Menschen in ein warmes Licht. Aus der Musikbox strömen französische Chansons. „Lassen Sie sich ruhig Zeit“, sagt Petra Heschgl zur ersten Kundin des Tages. Mit ihrer Einladung bringt die gebürtige Grazerin auch gleich die Philosophie ihres Ladens auf den Punkt. „Die Freude am Stöbern ist in unserer schnelllebigen Welt verloren gegangen. Dabei wird das Einkaufen erst durch das Suchen und Entdecken zum Erlebnis.“ Slow Shopping statt Kaufrausch, Altes statt Neues.Weitere Themen im Heft: ein Interview mit Bischof Ivo Muser über Weihnachten in schwierigen Zeiten; ein Beitrag über die Probleme und Chancen der Digitalisierung für Senioren; das Rezept von Kräuterexpertin Hildergard Kreiter für eine würzige Tomaten-Kichererbsen-Suppe; die schönsten Fotos der Ladies Night bei Möbel Planer in St. Michael.