Zwillingsschwestern Maria und Johanna Gebhard: 2 Mal 100 Jahre alt

Dieselben Augen, die gleiche Körperhaltung, dasselbe verschmitzte Lächeln – Moidl und Hanne, wie sie daheim und im Dorf genannt werden, gleichen sich sehr. „Früher hat man uns kaum auseinandergekannt", sagt Maria. „Sogar unsere Mutter musste mir – oder war es Hanne? – ein Ringele anstecken, um uns zu unterscheiden."Moidl lacht oft, spricht gerne und klatscht immer wieder in die Hände, wenn sie sich über etwas freut. Johanna wirkt, zumindest auf den ersten Blick, ernster, stiller. „Sie hatten beide kein einfaches, aber auch ein recht unterschiedliches Leben", erklärt die jüngere Schwester Kreszenz (91), die gemeinsam mit Maria bei Johanna zu Besuch ist.Maria Gebhard hat jung geheiratet, anschließend mit Ehemann Anton Rungger und Sohn Leo in Klausen und später in Brixen gelebt. In der Bischofsstadt wohnt sie heute noch – seit Leos Tod bei Enkel Christian. Im Unterschied zu ihrer Zwillingsschwester blieb Johanna ihr Leben lang in Latzfons. Mit 42 heiratete sie den drei Jahre älteren Sigmund Mair, ein Jahr später wurde Tochter Hermine geboren.