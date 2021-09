„10 erfolgreiche Jahre Landesverband der Sozialberufe. Wir gratulieren!“

Außerdem betont Amhof mit Nachdruck, dass die SVP ArbeitnehmerInnen sich mit diesen Zielen identifizieren können und den Landesverband in diesen Bestrebungen aktiv unterstützen werden. Schließlich, so die ArbeitnehmerInnenchefin, sei auch die Position der ArbeitnehmerInnen seit jeher jene, dass Sozialberufe honoriert, gestärkt und aufgewertet gehören.„Die Sozialberufe sind bereits jetzt das Rückgrat unserer Gesellschaft und werden in Zukunft nur noch wichtiger. Dementsprechend müssen wir diese Berufsbilder und deren Interessen honorieren. Besonders die Pandemie hat gezeigt, dass die Sozialberufe das Rückgrat unserer Gesellschaft sind. Umso mehr gratuliere ich auch im Namen der SVP ArbeitnehmerInnen zu 10 Jahren erfolgreicher Arbeit“, unterstreicht Amhof.Gleichzeitig betont sie: „Wertschätzung ist wichtig. Wenn sie ernst gemeint ist, muss sie aber über Lippenbekenntnisse hinausgehen, weshalb wir auch die Initiative des Landesverbandes, die jetzt in einem Landesgesetz mündet, unterstützen. Ziel des Landesgesetzes ist es ein Verzeichnis zu erstellen, indem die Mitglieder dieser Berufe angeführt werden, womit der Berufsstand insgesamt bestärkt und besser vertreten werden kann!“

