10 Mal so viele Wolfsrisse in Südtirol wie noch vor 5 Jahren

Die Kriterien

ISPRA hat 15 Tage Zeit für ein Gutachten, sonst Entnahme

„Juridisch sind die wichtigsten Schritte gemacht“

Der Anstieg der gerissenen Tiere in den vergangenen 5 Jahren ist enorm: Während im Jahr 2018 noch 14 Wölfe genetisch erfasst und 56 gerissene Tiere verzeichnet werden mussten, waren die genetisch nachgewiesenen Wölfe in Südtirol im Vorjahr 29 und die gerissenen Tiere 517.Nur im heurigen Jahr wurden schon 145 Tiere gerissen, 20 Wölfe wurden nachgewiesen – man schätzt aber, dass in Südtirol mehr als 26 Wölfe unterwegs sind.Die Landesregierung hat am heutigen Dienstag eine Durchführungsverordnung zum Landes-Wolfsgesetz Nr. 10 vom 13. Juni 2023 verabschiedet. Die Durchführungsbestimmung umfasst 3 Kriterien für den Weideschutz. Es geht dabei um Zäune, Hirten und Hunde.Almen werden demnach als Weideschutzgebiete ausgewiesen, wenn eine großräumige Einzäunung, eine dauernde Behirtung mit oder ohne Hunde oder der Einsatz von Herdenschutzhunden aus objektiven Gründen (Geländebeschaffenheit, technische/wirtschaftliche Zumutbarkeit, ökologische Argumente) nicht möglich ist.Beispielsweise gilt das für Weiden, die von Wandernden, Radfahrenden oder von Wild gequert werden: Öffnungen in Zäunen könnten offenbleiben.Ein weiteres Kriterium sind Hirten beziehungsweise Hirtenhunde: Eine Alm wird zum Weideschutzgebiet, wenn nicht mindestens 2 Hirten Dienst tun können und für sie eine geeignete Unterkunft bereitsteht. Auch Hirtenhunde brauchen eine geschützte Unterkunft. Gibt es diese nicht, wird die Alm zum Weideschutzgebiet erklärt.Nach der Veröffentlichung dieser Durchführungsverordnung werde die Landesregierung die bis jetzt vorliegenden Schadensfälle zur Begutachtung der staatlichen Umweltbehörde ISPRA und der Beobachtungsstelle des Landes melden. Diese hätten dann 15 Tage Zeit, ein Gutachten auszustellen. Wenn das Gutachten positiv ist, kann der Landeshauptmann ein Dekret zur Entnahme von Problemwölfen erlassen.„Juridisch sind nun die wichtigen Schritte gemacht, um Wölfe auch entnehmen zu können", sagte Schuler. „Das Landesgesetz legt fest, dass Weideschutzgebiete ausgewiesen werden müssen, um die Entnahme von Wölfen zu ermöglichen. Die Durchführungsverordnung regelt, wie diese Schutzgebiete ausgewiesen werden", so Schuler, der der Landesregierung die Verordnung vorgelegt hat.