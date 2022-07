10 Parlamentarier verlassen Forza Italia

Die rechtskonservative Forza Italia um Ex-Premier Silvio Berlusconi zahlt einen hohen Preis für ihren Beschluss, zusammen mit der verbündeten Lega und der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung die Regierung Draghi zu stürzen. Die 3 Forza-Italia-Minister im Kabinett Draghi, Regionenministerin Maria Stella Gelmini, der für die öffentliche Verwaltung zuständige Ressortchef Renato Brunetta und die Verantwortliche für Süditalien, Mara Carfagna, trennten sich im Streit von Berlusconi und blicken in Richtung Zentrum.So traten Gelmini und Carfagna der Zentrumspartei Azione um Ex-Industrieminister Carlo Calenda bei. Brunetta arbeitet für den Aufbau einer Republikanischen Front, die das Regierungsprogramm Draghis als Basis für ihren Wahlkampf nehmen und die Stimmen der Fans des gestürzten Premiers erobern will. Insgesamt 10 Parlamentarier haben in den vergangenen Tagen Berlusconis Forza Italia verlassen.Auch die seit Monaten von Spaltungen belastete Fünf-Sterne-Bewegung verliert einige ihrer Schwergewichte. So kündigten der Minister für die Beziehungen zum Parlament, Federico D'Incà, und der ehemalige Fraktionsvorsitzende der Cinque Stelle in der Abgeordnetenkammer, Davide Crippa, ihren Austritt aus der Bewegung an. Sie kritisierten Parteichef und Ex-Premier Giuseppe Conte wegen seines Beschlusses, die Regierung Draghi zu stürzen.„Ich verstehe das politische Projekt nicht mehr, das zu instabil, zu unbeständig und oft widersprüchlich ist und dazu geführt hat, dass der gemeinsame Horizont, der die Bewegung geeint hat, aus den Augen verloren wurde“, kritisierte Crippa. Die beiden Fünf-Sterne-Politiker wollen laut Medienberichten zu den Sozialdemokraten (Partito Democratico/PD) wechseln.Die Fünf-Sterne-Bewegung hatte bereits im Juni eine Spaltung erlitten, nachdem Außenminister und Ex-Parteichef Luigi Di Maio im Streit mit Conte über den politischen Kurs die Gruppierung verlassen und seine eigene Fraktion Miteinander für die Zukunft gegründet hatte. Di Maio stürzt sich mit dem Zentrumspolitiker Bruno Tabacci, Gründer der kleinen Zentrumspartei „Centro Democratico“, in den Wahlkampf. Diese Vereinbarung erlaubt Di Maio, bei der Parlamentswahl anzutreten, ohne dass er die 60.000 Unterschriften sammeln muss, die von neuen Parteien verlangt werden.Unterdessen bahnen sich neue politische Allianzen im Mitte-Links-Lager an. Die Partei Azione um Ex-Industrieminister Calenda will sich mit den Sozialdemokraten verbünden. Der Allianz tritt auch die Partei Più Europa um Ex-EU-Menschenrechtskommissarin Emma Bonino bei.Während die Mitte-Links-Kräfte noch um Allianzen ringen, macht sich die Mitte-Rechts-Allianz bereits auf die Suche nach prestigereichen Ministern für die nächste Regierung unter ihrer Führung. „Es wird sich um Persönlichkeiten von Gewicht handeln“, versicherte Lega-Chef Matteo Salvini, ohne Namen zu nennen. Die Lega hofft auf einen Wahlsieg im Bündnis mit der Forza Italia und der postfaschistischen Gruppierung Fratelli d'Italia (Brüder Italiens/FdI), die als Favoritin des Wahlkampfes gilt.