100 Tage im Amt: Eine erste Bilanz über Regierung Meloni

Dialog mit Brüssel zu Migration

Meloni zeigte sich bisher als zuverlässiger EU-Partner. - Foto: © ANSA / STEPHANIE LECOCQ

Waffenlieferungen in Ukraine verlängert

Bedenken über Stabilität der Koalition zerstreut

Im koalitionsinternen Machtkampf hat sich Giorgia Meloni gegen Silvio Berlusconi und Matteo Salvini durchgesetzt. - Foto: © ANSA / STR

Schwierige Zeiten voraus

Wie lange kann das gut gehen?

Die EU-Kommission hatte den Amtsantritt von Giorgia Meloni mit Argusaugen beobachtet. Deutlich machte das EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, als sie kurz vor der Vereidigung der ersten Regierungschefin Italiens betont, sie verfüge über „Instrumente“, um mit Rom umzugehen, sollte es vom demokratischen Weg abweichen. Doch die einstige Euroskeptikerin Meloni entpuppte sich seitdem als pragmatische Staatsfrau und vertrauenswürdige Gesprächspartnerin.Auch Befürchtungen einer exzessiven Ausgabenpolitik bewahrheiteten sich bisher nicht. Die beiden Koalitionspartner Melonis, die rechte Lega von Matteo Salvini und Silvio Berlusconis konservative Forza Italia, hatten im Wahlkampf viel versprochen, darunter eine Flat Tax von 15 Prozent für alle Selbstständigen, eine umfangreiche Steueramnestie und die Erhöhung der Mindestpensionen. Doch im Budgetplan für 2023 setzte die Mitte-Rechts-Regierung auf verantwortungsvolle Finanzpolitik und verzichtete auf unrealistische Pläne.Die 46-jährige Meloni will die Abmachungen mit Brüssel für den Erhalt der milliardenschweren Finanzierungen für den EU-Wiederaufbauplan einhalten, ihre provokativen Wahlkampf-Slogans wie „Italien zuerst“ sind nicht mehr zu hören. So bemüht sich ihre Regierung, die Vereinbarungen des Vorgänger-Kabinetts unter Mario Draghi einzuhalten und die Bedingungen Brüssels für die gigantische Corona-Wiederaufbauhilfe in Höhe von 192 Milliarden Euro zu erfüllen.Auch in Sachen Einwanderung hat die migrationsfeindliche Regierungschefin den Weg des Dialogs mit Brüssel eingeschlagen. Zwar brüstet sie sich immer gern damit, dass auf Roms Druck die EU die Migrationsproblematik wieder ganz oben auf die Agenda gesetzt habe.Zudem wurde ein Dekret verabschiedet, das die Einsätze von zivilen Seenotrettern im Mittelmeer deutlich erschwert. De facto landen jedoch nach wie vor Rettungsschiffe in italienischen Häfen. Die Zahl der Migrantenankünfte in Süditalien ist sogar deutlich gestiegen: Seit Anfang 2023 trafen 4137 Menschen nach Seefahrten über das Mittelmeer in Italien ein, im Vergleichszeitraum 2022 waren es die Hälfte gewesen.Zuverlässig zeigt sich Meloni gegenüber den europäischen Partnern auch hinsichtlich des Ukraine-Krieges. Das italienische Parlament billigte eine Verlängerung der Waffenlieferungen an Kiew. In Sachen Energie setzt Meloni die Strategie ihres international geschätzten Vorgängers Mario Draghi fort. So bemüht sie sich dank Abkommen mit afrikanischen Ländern wie Algerien, Italiens starke Abhängigkeit von russischen Gasimporten zu verringern.Obwohl Meloni in den ersten 100 Tagen Amtszeit durchaus moderat aufgetreten ist, verzichtete sie nicht auf eigene Akzente. So setzte sich die schrittweise Abschaffung des „Reddito di cittadinanza“, dem Bürgergeld, durch. Der digitale Wandel, den Melonis Vorgänger Draghi forcierte, hat nun keine Priorität mehr. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie schlug die Regierungschefin einen weicheren Kurs ein und schaffte die umstrittene Impfpflicht für Sanitäter ab.Bedenken über die Stabilität ihrer Koalition mit den Alpha-Tieren Matteo Salvini und Silvio Berlusconi hat die Regierungschefin in den ersten 3 Monaten ihrer Amtszeit zerstreut. Das verdankt sie auch den weiter steigenden Umfragewerten ihrer Partei „Fratelli d Italia“, während ihre Koalitionspartner in der Gunst der Bürger verloren.Mittlerweile liegt die Partei bei 30 Prozent das sind immerhin 4 Prozent mehr als bei dem Erdrutschsieg der einstigen Kleinpartei im September.Wie lange diese positive Stimmung noch andauern wird, ist aber ungewiss. Die Regierung steuert auf schwierige Zeiten zu. Inflation und hohe Benzinpreise nagen an der Kaufkraft der Italiener, die den Gürtel enger schnallen und oft auf ihre Ersparnisse zurückgreifen müssen.Die Aussichten für die italienische Wirtschaft sind wegen des Ukraine-Konflikts und der Energiekrise nicht rosig. Diese Woche war Meloni mit ihrem ersten Streik konfrontiert: Tankstellenpächter schlossen ihre Tankstellen wegen der Pläne der Regierung mehr Transparenz bei den Benzinpreisen durchzusetzen.Es heißt, die Italiener wählen gern diejenigen, die in der Opposition sitzen, um sie dann nach kurzer Zeit wiederum abzuwählen. Wie lange wird es also mit Meloni und ihrem Rechtsbündnis gut gehen? Denn immerhin halten italienische Regierungen im Durchschnitt nur rund 14 Monate.Die Regierungschefin zeigt sich optimistisch und vertraut auf die Stabilität ihres Mitte-Rechts-Blocks. „Jetzt ist es an der Zeit, Dinge zu planen und umzusetzen, die Ergebnisse werden sich am Ende dieser Legislatur zeigen. Ich bin mir sicher, dass wir Italien 5 Jahre lang regieren werden“, zeigte sich die Regierungschefin zuversichtlich.Ob sich ihr Ziel erfüllt, werden bereits die nächsten Monate zeigen. Zum Vorteil gereicht Meloni die Schwäche der Opposition: Vier Monate nach dem Wahldebakel scheinen sich die Mitte-Links-Parteien immer noch nicht von der Pleite erholt zu haben und treten zersplittert und ideenlos auf. Die Sozialdemokraten sind noch auf der Suche nach einem neuen Parteichef. Ihre Umfragewerte sind nach dem EU-Korruptionsskandal „Katar-Gate“, in denen einige Linkspolitiker verwickelt sind, in den Keller gerasselt.