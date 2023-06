100.000 Minderjährige seit 2014 in Italien angekommen

„Es handelt sich um Kinder und Jugendliche, die oft vor Konflikten und Gewalt fliehen und versuchen, Europa zu erreichen - manchmal mit einem Zwischenstopp in Italien, manchmal mit der Weiterreise in andere Länder, um Familienmitglieder oder Bekannte zu treffen - auf der Suche nach Sicherheit und menschenwürdigen Lebensbedingungen“, so UNICEF in einem Bericht.„Viele Reisen gehen nicht gut aus, wie die jüngsten Schiffsunglücke vor Kalabrien im Februar und vor wenigen Tagen vor Griechenland zeigen. Allein auf der zentralen Mittelmeerroute - nach wie vor eine der gefährlichsten - sind seit 2014 schätzungsweise mehr als 21.000 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 1.000 allein in diesem Jahr, darunter viele Kinder“, hieß es im Bericht.Minderjährige und Frauen gehören zu den Gruppen, die am stärksten von Ausbeutung und Gewalt - einschließlich geschlechtsspezifischer Gewalt - in allen Phasen der Migration betroffen sind. „Angesichts der Konflikte, Krisen und Klimakatastrophen, von denen viele der wichtigsten Herkunftsländer betroffen sind, werden diese Zahlen in den kommenden Monaten wahrscheinlich noch steigen“, so das UNO-Kinderhilfswerk.Obwohl Italien über einen soliden Rechtsrahmen für den Schutz alleinstehender Kinder und Jugendlicher verfüge, gebe es immer noch Lücken und regionale Unterschiede beim Zugang zu Dienstleistungen, Bildung und Ausbildung und bei den Prozessen der Anhörung von minderjährigen Migranten und Flüchtlingen, kritisiert UNICEF.