Vorangegangen seien intensive Verhandlungen zwischen Regierungsvertretern und den Kidnappern. Ob Lösegeld gezahlt wurde, blieb offen. Der Bischof der Diözese Kontagora, Bulus Yohanna, bestätigte den Vorgang laut dem katholischen Hilfswerk Missio in einem Telefonat. Auch er rechne damit, dass es sich um die letzten Verschleppten handle.<BR \/><BR \/>Schon vor zwei Wochen waren laut Medienberichten 100 Kinder aus der Gefangenschaft entlassen worden, anderen war kurz nach der Entführung offenbar die Flucht gelungen. Die Differenz zu der ursprünglich genannten Zahl von 303 Kindern erklärte Bischof Yohanna damit, dass sich vermutlich schon während des Überfalls etliche Kinder in Sicherheit bringen konnten, ohne dass die Behörden darüber benachrichtigt wurden.