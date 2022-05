12 Tote und 40 Verletzte durch russischen Beschuss von Sjewjerodonezk

Bei russischen Bombenangriffen sind in der ostukrainischen Stadt Sjewjerodonezk nach Angaben des Regionalgouverneurs mindestens 12 Menschen getötet worden. 40 weitere seien verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Gajdaj, am Donnerstag im Messenger-Dienst Telegram mit. Die russischen Streitkräfte hätten am Morgen „wahllos mit schweren Waffen“ angegriffen. Dabei seien insbesondere Wohnhäuser getroffen worden.