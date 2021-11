1200 Afghanen über humanitären Korridor nach Italien

1200 schutzbedürftige afghanische Staatsbürger sollen dank eines humanitären Korridors in Italien eintreffen. Dies sieht ein Protokoll vor, das am Donnerstag von der italienischen Innenministerin Luciana Lamorgese mit der katholischen Basisgemeinschaft Sant Egidio und der Föderation italienischer Kirchen in Rom unterzeichnet wurde.