Sieben Tote gab es laut Ukraines Innenminister Klymenko in den frühen Morgenstunden bei einem Drohnenangriff in der Stadt Charkiw im Nordosten des Landes getötet, unter ihnen zwei Kinder. Die russischen Drohnen zerstörten demnach große Teile eines fünfstöckigen Wohngebäudes, auf mindestens drei Etagen brachen demnach Feuer aus. 23 Menschen wurden bei dem Drohnenangriff verletzt, elf weitere bei einem Raketenangriff auf die Stadt.<BR \/><BR \/>Bei einem Angriff in der Region Saporischschja im Süden des Landes wurden nach Aussage des Innenministers drei Menschen getötet und 23 weitere verletzt. Russische Truppen griffen zudem zwei Orte an der Front in der ostukrainischen Region Donezk an. In den Dörfern Dobropillja und Kostjantyniwka wurden Behörden zufolge vier Menschen getötet.<BR \/><BR \/>Die Kleinstadt Dobropillja steht seit einigen Tagen unter Dauerbeschuss, seit die russische Armee an der Front in Donezk vorgerückt ist. Sie liegt nördlich der Stadt Pokrowsk, die als wichtiges logistisches Drehkreuz der ukrainischen Armee gilt. Russische Drohnenangriffe lösten in der südlichen Region Odessa zudem Brände an der Energieinfrastruktur aus, die nach Angaben der Behörden vor Ort rasch gelöscht wurden.<BR \/><BR \/>Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, Russland habe in der Nacht landesweit 140 Drohnen und vier Raketen gestartet. Dies sei der schwerste Angriff seit dem 4. August gewesen. Auch aus den Regionen Saporischschja, Odessa und Sumy wurden Einschläge gemeldet. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha schrieb auf der Plattform X, Russland sei eine „mörderische Kriegsmaschine“, die durch transatlantische Einheit und Druck gestoppt werden müsse.