Die Skulptur, die unter der Leitung der Bildhauer Deyvi Wong und Rafael Gutiérrez entstand, besteht laut offiziellen Angaben aus einer zehn Meter hohen Metallkonstruktion. Diese ist mit Glasfaser in Marmoroptik verkleidet. Die Figur steht auf einem vier Meter hohen Sockel. Die Konstruktion sei so ausgelegt, dass sie Windlasten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde standhalte.<BR \/><BR \/>Die Enthüllung des Denkmals durch Bürgermeister César Pérez und Bischof Luis Alberto Barrera und weitere Würdenträger erfolgte kurz vor dem Besuch des Papstes in Peru, der am Mittwoch in dem Andenland erwartet wird. Leo XIV. befindet sich derzeit auf einer Südamerika-Reise, die ihn bereits nach Uruguay und Argentinien führte. In Peru wird er sechs Tage lang bleiben.<BR \/><BR \/>In Callao macht der Papst Zwischenstation an der dortigen Luftwaffenbasis. Die Hafenstadt ist Teil der Metropolregion Lima, wo Leo XIV. am Abend von der rechtsgerichteten Präsidentin Keiko Fujimori empfangen wird.<BR \/><BR \/>Der Bau der Statue solle auch eine Hommage an die Verbindung Leos XIV. mit Callao darstellen, teilte die Verwaltung der Hafenstadt mit. Dort war Robert Francis Prevost - so der Geburtsname des heutigen Papstes - zeitweise als apostolischer Administrator der Diözese tätig. Die Skulptur drücke „den Stolz, die Dankbarkeit und den Glauben der Einwohner von Callao gegenüber demjenigen aus, der in unserer Diözese tiefe Spuren der Evangelisierung hinterlassen hat“, so die Stadtverwaltung.