„Ein Teil eines fünfstöckigen Wohnhauses ist nach einem russischen Drohnenangriff eingestürzt. Ich danke unseren Rettungskräften für ihr schnelles Handeln: Neun Menschen konnten bereits herausgeholt werden“, erklärte Selenskyj auf X.<BR \/><BR \/>Das Feuer sei unter Kontrolle. Laut Angaben örtlicher Behörden wurden zwei Menschen, darunter ein Teenager, verletzt. Aufnahmen der Rettungskräfte zeigten, wie diese einen großen Trümmerhaufen durchsuchten und den Bewohnern halfen, über Leitern und mit Hilfe einer Kranplattform aus dem beschädigten Gebäude zu gelangen.