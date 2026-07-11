Forschung entscheidet zunehmend über die Wettbewerbsfähigkeit eines Standorts. Um die Innovationskraft des Landes zu stärken, erhöht das Land Südtirol deshalb die Investitionen in Forschung und Innovation für Südtirols Landwirtschaft. „Mit angewandter Forschung stärken wir die Innovationskraft der Landwirtschaft und des Lebensmittelsektors in Südtirol, sichern die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe und eröffnen damit vor allem jungen Menschen neue Perspektiven“, so Landesrat Luis Walcher. <BR \/><BR \/>Seit der organisatorischen Trennung vom landwirtschaftlichen Betrieb im Jahr 2017 wurde das Versuchszentrum kontinuierlich ausgebaut. Mit zusätzlichen Mitteln entstanden neue Fachbereiche und Arbeitsgruppen und es wurde gezielt in Personal und Forschungsinfrastrukturen investiert. <BR \/><BR \/>Darüber hinaus wurden Labore und Pilotanlagen aufgebaut, beispielsweise durchden „Aktionsplan für Berglandwirtschaft und Lebensmittelwissenschaften“. Damit investiert das Zentrum gezielt in wissenschaftliche Fachkräfte und schafft die Voraussetzungen für eine langfristig leistungsfähige Forschung.