1800 Menschen starben bei Flucht nach Europa

Trotz Corona-Krise und Grenzschließungen sind auch in diesem Jahr Tausende Menschen auf der Flucht gewesen. Die UNO-Organisation für Migration (IOM) hat bis zum 17. Dezember weltweit 3174 Todesopfer gezählt, verglichen mit gut 5300 im Gesamtjahr 2019. Das teilte die Organisation am Freitag zum Internationalen Tag der Migranten (18. Dezember) in Genf mit. Etwa 1800 der Todesopfer seien in Europa oder auf dem Weg nach Europa umgekommen.