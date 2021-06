2 Daten für Ende der Maskenpflicht – Jetzt muss die Regierung entscheiden

Das Komitee hatte am Montag über die Maskenpflicht im Freien in Italien beraten.Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa mitteilt, einigte sich das Komitee auf 2 Daten zur Abschaffung der Maskenpflicht: Diese soll entweder am 28. Juni oder am 5. Juli fallen. Die endgültige Entscheidung liegt nun jedoch bei der Regierung.Seit dem heutigen Montag sind alle italienischen Regionen und Provinzen – mit Ausnahme des Aostatals – als weiß eingestuft. Es wird erwartet, dass das Aostatal am 28. Juni ebenfalls zur Weißen Zone wird.In Südtirol greift seit heute Verordnung Nr. 25, mit der neben der Ausgangssperre auch die Maskenpflicht im Freien gefallen ist , ausgenommen in größeren Menschenansammlungen.

stol