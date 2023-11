2 Explosionen im Zentrum von Kiew

Die Ukraine meldete in der Nacht auf Samstag zudem eine neue Welle russischer Drohnenangriffe. Am späten Freitagabend war die Luftverteidigung etwa um die Hauptstadt Kiew aktiv, teilte die dortige Militärverwaltung auf Telegram mit. Über mögliche Opfer und Schäden war zunächst nichts bekannt. Die Menschen waren aufgerufen, Schutz in Kellern und anderen sicheren Unterkünften zu suchen.Drohnenangriffe wurden auch aus anderen Landesteilen gemeldet - darunter aus Charkiw im Osten und aus Cherson im Süden. Die Schwarzmeerregion Odessa wurden unterdessen am Freitagabend ukrainischen Angaben zufolge mit Raketen beschossen. Dabei wurden demnach mindestens drei Menschen verletzt. Unter den Opfern sei auch eine 96 Jahre alte Frau, die aus den Trümmern ihres Hauses gerettet werden konnte, schrieb Militärgouverneur Oleh Kiper.Das russische Verteidigungsministerium sprach vom Abschuss zweier ukrainischer Drohnen. Sie wurden demnach über den Regionen Moskau und Smolensk im Westen nahe der Grenze zu Belarus abgeschossen. „Flugabwehreinheiten haben tödliche Drohnen über dem Gebiet von Smolensk und Moskau abgefangen“, teilte das Ministerium auf Telegram mit. Inoffizielle russische Telegram-Kanäle berichteten von mindestens 2 Explosionen.