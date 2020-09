2 italienische Senatoren positiv auf Corona getestet

Die beiden Politiker sollen sich bei einem Parlamentarier-Treffen am vergangenen Donnerstag infiziert haben, wie italienische Medien am Mittwoch berichteten. Daher unterzog sich die gesamte Fünf-Sterne-Fraktion einem Coronatest.Die Namen der beiden positiv getesteten Senatoren wurden nicht bekanntgegeben. Sie wiesen Symptome auf und befinden sich nun in Heimquarantäne, hieß es.In Italien steigt seit Wochen wieder die Zahl der Neuinfektionen, auch wenn sie im Vergleich zu anderen EU-Ländern wie Frankreich und Spanien niedriger sind. Seit Beginn der Epidemie im Februar sind rund 36.000 Personen in Italien mit einer Coronavirus-Infektion gestorben.

apa