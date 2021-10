2 Listen kämpfen in Nals um die Wählergunst

In der Gemeinde Nals werben die SVP und die Bürgerliste Nals aktiv-Nalles attivo um die Gunst der Wähler. Beide stellen einen Bürgermeisterkandidaten.Für diegeht Bauerals Spitzenkandidat ins Rennen: Er war bereits in den Jahren zwischen 2000 und 2015 Vizebürgermeister, ab 2015 Bürgermeister. „Ich wollte mich ursprünglich nicht mehr für das höchste Amt bewerben, wurde dann aber von vielen auf eine Wiederkandidatur hin angesprochen und möchte mich erneut für Nals einbringen und etwas bewegen“, sagte Busetti den „Dolomiten“.Hinter ihm steht ein Team von 15 Kandidatinnen und Kandidaten, die in den Gemeinderat einziehen möchten. Viele Gesichter sind neu. Von einer ausgewogenen und breit aufgestellten Liste spricht Helmut Botzner, stellvertretender Obmann der SVP Nals: „Es sind motivierte und engagierte Frauen und Männer aus allen Lebensbereichen, im Alter zwischen 26 und 68 Jahren.“ Dreiviertel der Kandidatinnen und Kandidaten hätten noch keine Gemeinderatserfahrung, dafür viel Elan und viele Ideen. „Wir haben die Zeichen der Zeit erkannt und ganz bewusst neue Leute ins Boot geholt“, sagt Botzner.Bürgermeisterkandidat der Bürgerlisteist, selbstständiger Elektrotechniker. Er war von 2000 bis 2005 und von 2015 bis 2020 SVP-Gemeinderat in Nals. Schon im Herbst letzten Jahres ging er als Spitzenkandidat von Nals aktiv-Nalles attivo in die Wahl. „Nals braucht einen neuen Schwung, neue Ideen und vor allem neue, frische Motivation“, sagt er. Diesen will die Bürgerliste bringen.Auf seiner Liste stehen 12 Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat. Auch einige von ihnen sind heuer neu im Rennen: „Unsere Liste ist in den letzten Monaten nach und nach gewachsen und jetzt können wir sagen, dass wir ein ausgewogenes, motiviertes Team beisammen haben“, teilt die Liste mit.

