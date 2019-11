2 Rettungsschiffe dürfen in Italien einlaufen

Wie im Fall der „Ocean Viking“ am Wochenende sollen die Migranten an Bord auf europäischer Ebene verteilt werden. Italien, Deutschland, Frankreich und Malta hätten dies gemeinsam beantragt, teilte das Ministerium mit. Diese 4 Länder hatten sich bei einem Treffen auf Malta am 23. September auf eine Grundsatzeinigung für die Seenotrettung im zentralen Mittelmeer verständigt.





Le buone notizie vanno condivise.

Scenderanno tutti a #Taranto.

Le condizioni del mare sono in miglioramento, speriamo di arrivare in porto domani mattina. pic.twitter.com/rNn2etIrlT — Open Arms IT (@openarms_it) November 25, 2019

🔴#UPDATE

Terminata evacuazione medica complicata di 11 persone davanti alle coste di #Augusta. I bimbi con le famiglie, i feriti per ustioni e armi da fuoco e altri casi medici sbarcano in Italia.

Ora attendiamo un porto sicuro per le 62 persone che sono ancora a bordo. pic.twitter.com/q2oF6LtvvB — Open Arms IT (@openarms_it) November 24, 2019

Die „Open Arms“ hatte am Donnerstag 73 Migranten an Bord genommen. Insgesamt 11 Kinder, Kranke und Verletzte durften schon am Sonntag von Bord. Sie seien mit Booten in die sizilianische Küstenstadt Augusta gebracht worden, hatte die Hilfsorganisation „Open Arms“ auf Twitter mitgeteilt.Die „Aita Mari“ hatte in der vergangenen Woche 78 Menschen gerettet.

dpa