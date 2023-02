2 Tote bei Anschlag mit Auto in Ost-Jerusalem

Minister fordert Todesstrafe

Sanitäter berichteten von schockierenden Szenen vor Ort, in der Nähe einer israelischen Siedlung. Der mutmaßliche Attentäter wurde nach Polizeiangaben getötet.Medienberichten zufolge handelte es sich bei dem Mann um einen Palästinenser aus Ost-Jerusalem. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ordnete an, das Haus des Attentäters umgehend versiegeln zu lassen und dann abzureißen. Zudem seien Einheiten in dem Gebiet verstärkt worden, um „unverzüglich Ermittlungen und Verhaftungen im Umfeld des Terroristen durchzuführen“, teilte sein Büro mit. Israels neue Rechtsregierung geht härter gegen Attentäter vor als frühere Kabinette.Der rechtsextreme Polizeiminister Itamar Ben-Gvir forderte, ein Gesetz zur Todesstrafe für Terroristen so schnell wie möglich zu verabschieden. Zudem müssten weitere Beschlüsse zur „Abschreckung“ vorangetrieben werden. Jerusalem war in den vergangenen Jahren immer wieder Schauplatz schwerer Anschläge. Zuletzt erschoss vor 2 Wochen ein palästinensischer Attentäter bei einer Synagoge in Ost-Jerusalem 6 Israelis und eine Ukrainerin. Es war der palästinensische Anschlag mit den meisten Todesopfern seit 2008.„Unsere Herzen schmerzen nach dem abscheulichen Terrorangriff kurz vor Schabbat in Jerusalem“, schrieb Präsident Izchak Herzog auf Twitter. Im Gazastreifen wurde der Angriff hingegen aus Moscheen über Lautsprecher gefeiert. Ein Sprecher der dort herrschenden Hamas bezeichnete ihn als „natürliche Reaktion auf alle Verbrechen der Besatzung gegen das palästinensische Volk“. Er verwies auf eine Razzia der israelischen Armee in der Stadt Jericho, bei der 5 Mitglieder der islamistischen Palästinenserorganisation getötet wurden. Der Islamische Jihad im Gazastreifen lobte den Anschlag als „heroisch“.