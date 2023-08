2 weitere Team-K-Kandidaten: Katia Trevisani und Rolando Staffler

Das gab das Team K in einer Aussendung bekannt. Die Spitzenkandidaten des Team K, Paul Köllenperger und Maria Elisabeth Rieder, zeigen sich darüber erfreut, dass einmal das Unterland eine Stimme bei diesen Wahlen bekommt und andererseits mit Katia Trevisani eine weitere Krankenpflegerin auf der Liste des Team K, eine Vertretung in den Landtag wählen zu können.Trevisani arbeitet seit Jahren im Krankenhaus Bozen. Der gelernte Tischler Rolando Staffler unterrichtete als Lehrer an verschiedenen Berufsschulen, nun ist er Koordinator der Fachschule Laimburg.