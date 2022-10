200-Euro-Bonus für die Bezieherinnen der Hausfrauenrente

Für Frauen ohne Anrecht auf Altersrente aus Pflichtversicherung

Der Regionalrat hat am Mittwoch den Beschlussantrag des SVP-Abgeordneten Helmuth Renzler zum 200-Euro-Bonus für die Bezieherinnen der Hausfrauenrenten angenommen.Diese hatten bisher von keinem Bonus profitiert, weil es sich bei der Hausfrauenrente nicht um eine staatliche Pension, sondern um eine auf die Region Trentino-Südtirol beschränkte Vorsorgemaßnahme handelt.„Deshalb haben wir im Regionalrat einen solchen Bonus für diese Kategorie gefordert und heute hat der Regionalrat einen entsprechenden Beschlussantrag mehrheitlich angenommen“, schreibt der Abgeordnete und SVP-Arbeitnehmer- und Seniorenvertreter Helmuth Renzler.Die Hausfrauenrente wurde für Frauen entwickelt, die das Anrecht auf die Altersrente nicht aus einer Pflichtversicherung erreichen. Im Jahr 2022 beträgt diese Rente 498,27 Euro im Monat bzw. 6477,51 Euro im Jahr, falls 15 Jahre lang eingezahlt wurde – auch mit den Begünstigungen für Kindererziehung und Pflege sowie mit dem Nachkauf von Versicherungszeiten. Werden mehr als 15 Jahresbeiträge eingezahlt, so erhöht sich die Rente im Verhältnis.„Die Mittel aus dem einmaligen 200-Euro-Bonus werden aus dem Haushalt der Region entnommen. Mit diesem Bonus wird der Regionalhaushalt mit einem Betrag von 465.600 Euro für Südtirol plus mit dem Betrag für das Trentino belastet“, fasst der Regionalratsabgeordnete Helmuth Renzler zusammen, der als Erstunterzeichner den entsprechenden Antrag gemeinsam mit den Abgeordneten Magdalena Amhof und Paula Bacher eingereicht hat.