200-Euro-Bonus soll auf weitere Arbeitnehmer ausgedehnt werden

Ursprünglich wollte die Regierung den 200-Euro-Bonus verdoppeln – auf 400 Euro. Dies wäre aber zu teuer gewesen, die dafür notwendigen Geldmittel über 6,8 Milliarden Euro für 31,5 Millionen italienische Bürger seien im Haushalt nicht mehr vorhanden, hieß es.Anstelle diese Maßnahme will die Regierung mit dem „Decreto aiuti bis“ die 200 Euro für all jene Personen garantieren, die bislang dafür angesucht haben, oder die Kriterien erfüllen.Darüber hinaus soll am Donnerstag aber auch beschlossen werden, dass weitere Arbeitnehmer – die bislang davon ausgeschlossen waren – in den Genuss des 200-Euro-Bonus kommen.Dies betrifft jene Arbeitnehmer, die ein Einkommen von weniger als 35.000 Euro brutto im Jahr haben, bislang von dem 200-Euro-Bonus aber ausgeschlossen waren, da sie nicht die dafür notwendigen Voraussetzungen erfüllten: beispielsweise keine Mutterschaft, oder nicht von einer Entlassung betroffen.Ausbezahlt werden sollen die 200 Euro für diese Arbeitnehmer im Oktober.Gute Nachrichten gibt es auch für die Selbständigen: Mit dem neuen Dekret sollen 100 Millionen Euro bereitgestellt werden, um die Auszahlung der 200 Euro an alle Berechtigten zu garantieren.Wer bislang ansuchen konnte und wo man ansuchen kann, erfahren Sie in diesem s+Artikel.