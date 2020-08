2018 SVP-Kandidaten wollen einen Sitz in Südtirols Gemeindestuben

In 101 der 113 betroffenen Gemeinden sitzt derzeit ein Vertreter der Volkspartei auf dem Bürgermeistersessel – und dies soll laut Vorstellungen der Parteileitung auch in Zukunft so bleiben. Außerdem wolle man in manchen Gemeinden – wie beispielsweise in Sterzing, Meran oder Toblach – eine „realistische Chance“ nutzen, die Führung wieder zu übernehmen."Immer wieder wurde darüber diskutiert, dass weniger Interesse an der Politik da ist und sich weniger Kandidaten finden. Dem ist aber nicht so", freute sich Parteiobmann Philipp Achammer bei der Vorstellung der Kandidaten und Listen. "Insgesamt 2018 Kandidaten werden auf den SVP-Listen zu finden sein, das sind mehr als bei der letzten Wahl im Jahr 2015. Und davon sind 25 Prozent Frauen und 25 Prozent Jugendliche unter 35 Jahren", brachte es der Obmann auf den Punkt."Das bedeutet, dass die SVP die Basis begeistern kann, dass sie lebt und für die Bevölkerung weiterhin interessant ist und das kann nur zu einem guten Ergebnis führen", meinte Achammer.Auch zu den Themen äußerte sich der Parteiobmann. Diese hätten sich durch die Corona-Krise etwas verändert, sodass derzeit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie auch die Unterstützung von Unternehmen und die Sicherung der Arbeitsplätze eine größere Rolle spielten. Dies alles sei im SVP-Programm jedoch bereits vorhanden gewesen, betonte Achammer.

stol/ansa