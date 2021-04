2020: Ein Desaster für die Menschenrechte

In der Sitzung der Parlamentarischen Versammlung in Straßburg sagte sie, die Krise habe bestehende Probleme noch verstärkt. „Die Pandemie hat mit tragischer Klarheit die zahlreichen und wachsenden Ungleichheiten in unseren Ländern aufgezeigt.“ Arme seien ärmer geworden, Benachteiligte noch weiter benachteiligt. Ungleichheiten in Bezug auf Alte, Frauen sowie ethnische und sexuelle Minderheiten hätten stark zugenommen.Zur Parlamentarischen Versammlung kommen 4 Mal im Jahr Abgeordnete der 47 Staaten des Europarats zusammen. Der Europarat mit Sitz in Straßburg wacht über die Menschenrechte in seinen Mitgliedsländern. Er ist kein Organ der Europäischen Union.

dpa