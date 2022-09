2040 soll Südtirol klimaneutral sein: „Ohne Schmerzen wird es nicht gehen“

Professor Gottfried Tappeiner erläuterte die Ziele des Plans: Die Kohlendioxid-Emissionen sollen gegenüber dem Stand von 2019 um 55 Prozent reduziert werden – bis 2030. Bis 2037 sollen es dann 70 Prozent sein, bevor Südtirol 2040 dann – wenn alles planmäßig läuft – die Klimaneutralität erreicht.Reduziert werden sollen auch Treibhausgasemissionen – speziell Distickstoffmonoxid (Lachgas) und Methan – bis 2030 um 20 Prozent und bis 2037 um 40 Prozent gegenüber dem Stand 2019. Distickstoffmonoxid wird beispielsweise in der Landwirtschaft freigesetzt – durch den Einsatz von stickstoffhaltigen Düngemitteln und die Tierhaltung.Erhöhen soll sich hingegen der Anteil erneuerbarer Energie – von derzeit 67 Prozent bis zum Jahr 2030 auf 75 Prozent und bis zum Jahr 2037 sogar auf 85 Prozent.Hoch liegt die Latte auch beim Personenverkehr: Bereits 2030 soll jedes zweite neu zugelassene Fahrzeug emissionsfrei sein und 2035 dann sogar jedes Fahrzeug.Laut Klimaplan soll der öffentliche Personennahverkehr eine viel größere Rolle als heute spielen: Die genutzten „Personenkilometer“ sollen um 70 Prozent zunehmen bis 2030 und sich bis 2037 verdoppeln.Gefordert sein werden auch Handel und Gastgewerbe: Der Energieverbrauch ist in diesen Sektoren bis 2030 um 25 Prozent zu senken, und bis 2037 um 35 Prozent. Der Stromverbrauch im Gastgewerbe ist im Jahresschnitt zu 70 Prozent aus eigener Produktion zu decken – so zumindest lautet das Ziel für die Zukunft.Öl und Gas für die Heizung werden laut Klimaplan zu Auslaufmodellen: Der Verbrauch muss bis 2030 um 60 Prozent und bis 2037 um 85 Prozent gesenkt werden. Klimaneutrale Energieträger sollen Öl und Gas ersetzen.Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider weist darauf hin, „dass Südtirol im AlpenraumLand ist mit der höchsten Anzahl an Zweitautos und Drittautos pro Familie. Allein das zeige, „dass mit dem Auto sehr viele Mobilitätsbedürfnisse befriedigt werden. An dem wollen wir arbeiten.“ Auf der Brennerautobahn würden sich 55.000 Fahrzeuge pro Tag bewegen – viel davon sei hausgemacht.Bis jetzt steht nur der allgemeine Teil des Klimaplans. Im zweiten, spezifischen Teil, der erst bis Juni 2023 stehen wird, soll dann die Grundlage für die gezielte Umsetzung von Maßnahmen gelegt werden. „Je länger wir zuwarten, umso schwieriger und vor allem auch teurer wird es, die Maßnahmen umzusetzen“, ist Rohrer überzeugt.