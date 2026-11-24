Die Bombe habe dem Büro des Gouverneurs der Provinz Meta gegolten, teilte Präsident Abelardo de la Espriella am Dienstag mit. Die Fassade des Sitzes der Regionalregierung wurde durch die Explosion schwer beschädigt. Zudem riss die Explosion auch einen riesigen Krater in die Straße. Tote wurden zunächst nicht gemeldet.<BR \/><BR \/>Der Anschlag ereignete sich am Montagabend, nur wenige Stunden vor dem zehnten Jahrestag eines historischen Friedensabkommens Kolumbiens mit der FARC-Guerilla. Diese kämpfte jahrzehntelang gegen die kolumbianische Regierung, bevor sie 2016 ein Friedensabkommen schloss und 2017 ihre Waffen niederlegte.<BR \/><BR \/>Ein Teil der FARC-Mitglieder verweigerte sich jedoch dem Abkommen. Sie kämpfen unter anderem in Teilen der Provinz Meta und angrenzenden Regionen in bewaffneten Splittergruppen weiter oder schlossen sich kriminellen Gruppen wie Drogenbanden an.