25 Verletzte bei nächtlichem Raketenangriff auf die Ukraine

In der Stadt Pawlowhrad sei nach einem Treffer ein Feuer in einem Industrieobjekt ausgebrochen. Darüber hinaus seien 25 mehrstöckige Gebäude, 19 Einfamilienhäuser, 5 Geschäfte und 6 Schul- und Kindergartengebäude beschädigt worden.Auch im Landkreis habe es weitere Einschläge gegeben. So seien in einem Dorf fast 40 Wohnhäuser beschädigt worden. 7 Raketen habe die Flugabwehr abgefangen, fügte er hinzu. Derweil berichtete der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, dass in der Nacht 18 Marschflugkörper auf das Land abgefeuert worden seien. „Gegen 2:30 Uhr nachts haben die russischen Okkupanten die Ukraine mit strategischen Bombern attackiert, neun Tu-95 aus dem Kreis Olenogorsk (Murmansk) und zwei Tu-160 aus dem Raum des Kaspischen Meeres“, schrieb er. 15 der 18 Marschflugkörper habe die ukrainische Flugabwehr vernichten können.