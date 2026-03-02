Der Betrag wird von der Region zur Verfügung gestellt, wobei die Fördermaßnahme in Südtirol die Zuweisung von 125.000 Euro über den Verband der Seniorenwohnheime (VdS) vorsieht. Die Seniorenwohnheime im Trentino bekommen denselben Betrag zugewiesen.<BR \/><BR \/>Die Mittel können für unterstützende Tätigkeiten im Bereich der Verwaltung und Organisation sowie für Aus- und Fortbildungskurse für das Personal der Seniorenwohnheime verwendet werden. Die Initiativen können unter Einhaltung der festgelegten Prioritäten auch externe Akteure einbeziehen, wobei ein besonderes Augenmerk auf der Verbesserung der Kompetenzen des in den Einrichtungen eingesetzten Personals liegt. <BR \/><BR \/>Wie Carlo Daldoss in seiner Eigenschaft als Regionalassessor für Sozialvorsorge hervorhebt, sollen mit der Förderung neben dem Schwerpunkt der Personalentwicklung die verwaltungstechnischen und organisatorischen Tätigkeiten der Verbände unterstützt werden.<BR \/><BR \/> Auf diese Weise soll die Gesamtqualität der angebotenen Dienstleistungen verbessert werden. „Effiziente Einrichtungen und immer besser ausgebildetes Personal zu garantieren, bedeutet, hohe Betreuungsstandards und angemessene Antworten auf die Bedürfnisse einer alternden Bevölkerung zu gewährleisten“, begründete Daldoss die Beitragsvergabe. <BR \/><BR \/>Der Verband der Seniorenwohnheime Südtirols zählt 56 Mitglieder mit 79 Strukturen, in den Heimen sind etwa 3.600 Mitarbeiterinnen (Vollzeitäquivalente) tätig.