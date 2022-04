255 Millionen Euro an Pflegegeld ausbezahlt

Im Vorjahr sind in Südtirol 255 Millionen Euro an Pflegegeld an ältere und pflegebedürftige Personen in Südtirol ausbezahlt worden. „Das soziale Netz war sehr gefordert, aber es hat gehalten und vieles geleistet“, sagte Soziallandesrätin Waltraud Deeg bei der Vorstellung der Daten am Donnerstag. Erfreulich sei, dass in einigen Bereichen, wie dem begleiteten und betreuten Wohnen, das Angebot ausgebaut wurde.