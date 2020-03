26 Tote: Strenge Verordnung von Landeshauptmann Kompatscher

Zu Beginn der Medienkonferenz teilte Widmann wieder die aktuellen Zahlen zum Coronavirus mit. Die Zahlen nehmen weiter zu. Die Zahl der Todesopfer klettert im Laufe des Samstag auf 26. Auch die Anzahl an Personen, die positiv auf das Coronavirus getesteten wurden, steigt in Südtirol weiter an. Gestern wurden 746 Abstriche ausgewertet, davon wurde bei 68 eine Coronavirus-Infektion nachgewiesen. Widmann hoffe, dass wenn sich nun jeder an die Verordnungen und Maßnahmen hält, dass die Kurve nächste Woche abflachen wird.Der Landeshauptmann hat eine strengere Verordnung mit noch strengeren Maßnahmen unterschrieben, die Regeln sind zum Teil strenger als im restlichen Italien Diese vielen Einschränkungen dienen einfach dazu, so der Landeshauptmann, um unsere Gesundheit schützen. Der Appell des Landes-Chefs an die Südtiroler:Wer Symptome hat, muss zu Hause bleiben und den Hausarzt kontaktieren. Wer Fieber hat, darf nicht aus dem Haus gehen und muss sich selbst sofort isolieren. Das ist nun nicht mehr nur eine Empfehlung, sondern ein Verbot.Es herrscht ein allgemeines Zutrittsverbot, auch die Benutzung der Bänke ist untersagt.Man darf ins Freie, aber wirklich nur noch in unmittelbar Nähe zur Wohnung. Gerade bei sportlichen Tätigkeiten im Freien, muss der Mindestabstand von einem Meter um ein mehrfaches überschritten werden.In den letzten Tagen wurden die Freizeitaktivitäten definitiv übertrieben. Deshalb jetzt diese verschärfte Kontrolle.Am Sonntag haben alle Geschäfte, auch die Lebensmittelgeschäfte geschlossen. Auch die Mitarbeiter der Geschäfte brauchen Erholung. Unter der Woche haben die Geschäfte nicht länger als 19 Uhr geöffnet.Auch im Produktionsbereich gibt es eine Verschärfung. Nur jene Produktionsbetriebe, die system-relevante Lieferketten bedienen, also hauptsächlich im Lebensmittelbereich, dürfen offen halten. Alles was nicht produziert werden MUSS, soll eingestellt werden, um die Mitarbeiter zu schützen.Die Gemeindeimmobiliensteuer wird nicht im Sommer, sondern erst Ende des Jahres fällig, ebenso die Gemeindegebühren.Regele berichtet, dass jegliche Art von Routinetätigkeit eingestellt worden ist, Mitarbeiter aus jedem Bereich, wie etwa Arbeits – oder Sportmediziner, arbeiten an der Bekämpfung von Covid-19.

