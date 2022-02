2G-Pflicht für über 50-Jährige in Kraft – Suspendierung und kein Lohn

Zur Erinnerung: Der italienische Ministerrat hat im Jänner eine Impfpflicht für alle über 50-jährigen Bürger in Italien erlassen. Seit 1. Februar wird bei allen über 50-Jährigen, die dieser Pflicht nicht nachgekommen sind, eine Strafe über 100 Euro ausgestellt.Mit heute greift die Phase 2 dieser Impfpflicht: Wer mit dem heutigen 15. Februar keinen 2G-Nachweis am Arbeitsplatz vorweisen kann, wird suspendiert, gilt als unentschuldigt abwesend und bekommt kein Gehalt und auch keine sonstigen Vergütungen.Die Suspendierung ist bis zum 15. Juni wirksam, oder so lange, bis die betreffende Person einen 2G-Nachweis vorweisen kann.Wird die Arbeit entgegen der geltenden Gesetze ohne 2G-Nachweis weitergeführt, wird eine Strafe zwischen 600 und 1500 Euro verhängt.In Südtirol sind laut letztem Stand rund 17.000 Südtiroler über 50 noch nicht geimpft. Da viele von diesen Personen bereits in Rente oder nicht berufstätig sind, betrifft die 2G-Regelung rund 10.000 Personen Wer dafür zuständig ist, die Einhaltung der 2G-Regel am Arbeitsplatz zu kontrollieren, l esen Sie hier. Manche Personen haben auch Anrecht auf eine Befreiung von der Impfung. Warum und welche Personen diese betrifft, lesen Sie hier

