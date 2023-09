Meinhard Durnwalder - Foto: © ANDREAS KEMENATER

Ein Änderungsantrag in diese Richtung wurde im Senat von der Autonomie-Fraktion mit Meinhard Durnwalder (SVP) zum überparteilichen Gesetzentwurf (Ddl) zur Direktwahl in den Provinzen eingebracht, der in der Verfassungskommission diskutiert wird und Gegenstand von Debatten ist.Die Annahme des Vorschlags und des Gesetzentwurfs hätte auch Auswirkungen auf die Kandidaturen für die Europawahl, da mehrere Bürgermeister zu diesem Zeitpunkt ihre zweite Amtszeit beenden und für Straßburg kandidieren könnten.Zur Erinnerung: Das Verfassungsgericht hatte entschieden, dass Bürgermeister in Gemeinden über 5000 Einwohnern nur mehr 2 Perioden – also 10 Jahre lang – im Amt bleiben dürfen (STOL hat berichtet)