3 weitere Menschen seien bei dem Drohnenangriff auf eine Gruppe von Zivilisten westlich von Beit Lahiya verletzt worden, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA unter Berufung auf medizinische Kreise.<BR \/><BR \/>Die israelische Armee teilte mit, dass „in 2 separaten Vorfällen mehrere Terroristen die gelbe Linie überschritten hatten und eine unmittelbare Bedrohung darstellten“. Deshalb hätten die Truppen das Feuer eröffnet und „3 Terroristen eliminiert“, um die Bedrohung zu beseitigen. <BR \/><BR \/>Im Rahmen der vereinbarten Waffenruhe hat sich Israel hinter eine sogenannte „gelbe Linie“ zurückgezogen. Die Angaben beider Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. <BR \/><BR \/>Seit Beginn der Waffenruhe am 10. Oktober gibt es immer wieder einzelne tödliche Zwischenfälle im Gazastreifen. Laut der israelischen Armee werden weiterhin Operationen durchgeführt, „um jegliche unmittelbare Bedrohung zu beseitigen“.