3 Problemmänner, eine Schwergeburt

Eine Sitzung jagte am Montag die nächste: Am Vormittag kamen Parteiobmann Philipp Achammer, seinen Stellvertretern Karl Zeller, Angelika Wiedmer, und Daniel Alfreider, Landeshauptmann Arno Kompatscher und SVP-Landessekretär Stefan Premstaller in einer langen Sitzung zusammen.Flankierend dazu gab es eine Videokonferenz der Bezirksobleute, die sich bereits am Hochunserfrauentag kurzgeschlossen hat, weil an der Basis der Hut brennt.Die Bezirke fordern Konsequenzen. Eine Variante: Schuler wird als Landeshauptmann-Stellvertreter abgesetzt.

