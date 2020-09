3 Stimmen entscheiden in Sterzing: Volgger gewinnt knapp vor Gögl

5639 Wahlberechtigte waren am Sonntag und Montag zu den Urnen gerufen worden und konnten zwischen 68 Kandidaten aus 5 Listen wählen, 61,34 Prozent taten dies auch.Nur 3 Stimmen weniger konnte SVP-Kandidat Walter Gögl auf sich vereinen.„Es war ein guter Wahlkampf“, sagt Gögl gegenüber STOL, und gratuliert seinem Gegner. Dennoch werde nun von Amts wegen nachgezählt.Auch Peter Volgger ist noch vorsichtig: „Es ist so knapp, nun wird nachgezählt. Bei 3 Stimmen Unterschied ist alles möglich, ich möchte mich nicht zu früh gefreut haben.“Die 18 Sitze des Gemeinderats in Sterzing waren seit 2015 wie folgt verteilt: „Für Sterzing Wipptal“ belegte 9 Plätze, SVP Wipptal Sterzing 6, Insieme per Vipiteno – Zusammen für Sterzing 2 und die Lega Nord einen Sitz.

