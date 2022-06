30 Jahre Streitbeilegung: Di Maio und Schallenberg kommen nach Bozen

Eine Schicksalsstunde in der Geschichte Südtirols, aber auch in Magnagos Leben: Die Kundgebung „Los von Trient“ am 17. November 1957 auf Schloss Sigmundskron. - Foto: © Landesarchiv

Ein historisches Bilddokument: Bruno Kreisky (links), Franz Gschnitzer (Mitte) und Kurt Waldheim (rechts) im Oktober 1960 vor der UNO. - Foto: © Dolomiten-Archiv

Der Handschlag zwischen Senator Peter Brugger und Landeshauptmann Silvius Magnago (v.l.) bei der SVP-Landesversammlung (am 22. und 23. November 1969), besiegelte das „Südtirol-Paket“. Es war der Grundstein für das am 20. Jänner 1972 in Kraft getretene 2. Autonomiestatut. - Foto: © Praktikant8

Der 11. Juni bildete den formellen Abschluss der Südtirol-Verhandlungen. Von österreichischer Seite wurde betont, dass die Schutzmachtfunktion, die auf dem Gruber/De Gasperi-Abkommen fußt, aufrecht bleibe und dass kein Verzicht auf das Selbstbestimmungsrecht Südtirols vorliege. Am 19. Juni 1992 legten Österreich und Italien den Streit vor der UNO in New York bei.Die Vorgeschichte der Streitbeilegung war eine ebenso geschichtsträchtige: Nachdem 1946 die österreichische Forderung nach einer Volksabstimmung in Südtirol von den Westmächten endgültig abgelehnt worden war, kam es in Paris zwischen den Außenministern Karl Gruber und Alcide De Gasperi zur Unterzeichnung eines Schutzabkommens. Der Vertrag wurde Teil des Friedensvertrages der Alliierten mit Italien, Südtirol damit zum ersten Mal eine internationale Frage.1948 erließ Rom das erste Autonomiestatut. Südtirol wurde mit dem Trentino zusammengefasst. Die italienische Bevölkerung war in der Region in der Mehrheit. Die Unzufriedenheit der Südtiroler gipfelte 1957 in einer Kundgebung auf Schloss Sigmundskron bei Bozen. Der spätere, legendäre Landeshauptmann Silvius Magnago rief vor rund 35.000 Südtirolern das legendäre „Los von Trient!“ aus. Nach dem Beginn verstärkter Zuwanderung aus Italien nach Südtirol folgten die ersten (unblutigen) Anschläge, die sich zunächst gegen Sozialwohnbauten richteten.1960 intervenierte der damalige Außenminister Bruno Kreisky zum ersten Mal bei der UNO. Italien lenkte trotzdem vorerst nicht ein. Die Anschläge erreichen in der Herz-Jesu-Nacht vom 11. Juni 1961 ihren Höhepunkt, Südtirol war nun auch international im Mittelpunkt des Interesses.1969 stimmte die Südtiroler Volkspartei den 137 ausgehandelten Maßnahmen eines „Paketes“ zu. Am 20. Jänner 1972 trat das zweite Autonomiestatut in Kraft. Es dauerte 20 weitere Jahre, bis die wesentlichsten Punkte realisiert wurden. Unter anderem wurden 1988 eine neue Finanzregelung und die Einhaltung der Zweisprachigkeitsregelungen in Südtirol von Rom verabschiedet.Am 30. Jänner 1992 erklärte der damalige italienische Ministerpräsident Giulio Andreotti das „Paket“ für erfüllt und sicherte im Parlament zu, dass Änderungen nur mit Zustimmung der Südtiroler erfolgen dürften. Im April übergab Italien Österreich eine diplomatische Note, in der die Autonomie für erfüllt erklärt wurde. Der Weg zur Abgabe der Streitbeilegungserklärung war frei.Am 30. Jahrestag des historischen Datums treffen sich an diesem Samstag Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg und sein italienischer Amtskollege Luigi Di Maio in Bozen.Landeshauptmann Arno Kompatscher lädt am Abend zu einem offiziellen Festakt in das Stadttheater Bozen mit dem Titel „30 Jahre Streitbeilegung vor den Vereinten Nationen – Südtirols Autonomie als gemeinsame Verantwortung“.