Die Lehrlingsprämie in Südtirol wird ausgeweitet: Die Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 2. Oktober die Richtlinien für die Vergabe der Förderung aktualisiert. Der Beschluss wurde auf Vorschlag von Landesrat Marco Galateo gefasst, der unter anderem für den Bereich Handwerk zuständig ist.<BR \/><BR \/>Mit der Anpassung wird die Förderschiene verlängert und die Prämie gleichzeitig von bisher 2.000 auf 3.000 Euro erhöht.<h3>\r\nPrämie für Betriebe, die Lehrlinge bis zum Abschluss begleiten<\/h3>Den Beitrag erhalten Betriebe, die ihre Lehrlinge über die gesamte Ausbildungsdauer begleiten und ihnen die Möglichkeit geben, die Lehrabschlussprüfung abzulegen.<BR \/><BR \/>Nach Angaben des Landes soll damit die kontinuierliche Begleitung der Lehrlinge während der gesamten Ausbildungszeit unterstützt werden. Gleichzeitig sollen die neuen Richtlinien besser auf unterschiedliche Situationen und Abläufe während einer Lehrzeit reagieren können.<BR \/><BR \/>„Mit diesen Anpassungen würdigen wir die Rolle der Betriebe bei der Ausbildung der nächsten Generation“, erklärt Landesrat Galateo. Das bestehende System solle an unterschiedliche Situationen während der Lehrzeit angepasst werden. Zugleich gehe es darum, die kontinuierliche Begleitung der Lehrlinge langfristig mit zusätzlichen Ressourcen abzusichern.<h3>\r\nNeue Vorgaben für die Betriebe<\/h3>Geändert wurde unter anderem die Eigenerklärung, die Betriebe nach der bestandenen Lehrabschlussprüfung ihres Lehrlings einreichen müssen.<BR \/><BR \/>Neu beziehungsweise ausdrücklich vorgesehen ist zudem ein Nachweis über die Einhaltung der Versicherungspflicht gegen Schäden durch Naturkatastrophen. Dazu zählen unter anderem Schäden durch Erdbeben, Überschwemmungen, Erdrutsche und Hochwasser. Grundlage dafür ist die entsprechende Regelung im Gesetz 213\/2023.<h3>\r\nAusbildung als Investition in den Wirtschaftsstandort<\/h3>Galateo bezeichnet die Lehrlingsausbildung als Investition in die Zukunft des lokalen Wirtschafts- und Produktionssystems. Mit der angepassten Förderung sollen jene Betriebe unterstützt werden, die Verantwortung für die Ausbildung junger Menschen übernehmen.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig sollen die Verfahren klarer gestaltet und besser an die unterschiedlichen Abläufe verschiedener Ausbildungswege angepasst werden.