32.000 Migranten in Italien seit Jahresbeginn eingetroffen

Das berichtete die italienische Innenministerin Luciana Lamorgese bei einer Fragestunde vor der Abgeordnetenkammer in Rom am Dienstag. 3500 in Italien eingetroffene Migranten seien minderjährig. 2730 Migranten befinden sich an Bord von 5 Quarantäneschiffen vor der Küste Siziliens in Isolierung. Seit Jahresbeginn habe Italien 2988 Migranten abgeschoben, 1564 davon wurden nach Tunesien zurückgeflogen.Die meisten tunesischen Migranten seien in diesem Jahr an Bord kleinerer Boote auf Lampedusa eingetroffen. Es sei sehr schwierig, die Abfahrt dieser Boote aus Tunesien zu stoppen, meinte die Innenministerin. Sie sprach sich für die Förderung legaler Migrationswege aus, um das Geschäft der Schlepper aktiver zu bekämpfen.Seit Montag trafen 124 Migranten verschiedener Staatsangehörigkeiten an Bord von 2 Booten auf Lampedusa ein. Sie wurden in der Flüchtlingseinrichtung der süditalienischen Insel untergebracht, in der sich zurzeit 700 Personen aufhalten.

apa