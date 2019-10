35 einflussreiche Städte vereinbaren Pakt gegen Luftverschmutzung

Innerhalb von 2 Jahren sollen sich die Städte „ehrgeizige Ziele zur Verringerung der Verschmutzung setzen, die den nationalen Verpflichtungen entsprechen oder diese übersteigen“, teilten die Veranstalter zum Abschluss der Bürgermeisterkonferenz C40 World Mayors Summit am Donnerstag in Kopenhagen mit. Unter den Städten befinden sich auch Berlin und Heidelberg.





Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt 10 Mikrogramm Feinstaub mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometern pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel. Sollte es den 35 Städten gelingen, den Anteil an Feinstaub dieser Größe 2,5 auf dieses Niveau zusenken, könnten so bis zu 40 000 Todesfälle vermieden werden, so die Veranstalter.Zu den 35 Städten zählen unter anderem europäische Metropolen wieBarcelona, Kopenhagen, London, Paris und Stockholm, aber auch Los Angeles und Washington D.C. in den USA sowie die japanischeHauptstadt Tokio.Insgesamt leben in diesen Städten demnach mehr als 140 Millionen Menschen. Zur C40-Gruppe zählen 94 Städte weltweit, die sich zu einem verstärkten Einsatz für das Klima bekennen. Derzeitige Vorsitzende ist die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo.

dpa