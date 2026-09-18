<BR \/>„Ziel ist es, die wohnortnahe Gesundheitsversorgung weiter auszubauen, Wartezeiten weiter abzubauen und die Betreuung für die Menschen vor Ort langfristig abzusichern“, betont Gesundheitslandesrat Messner. Bereits ab Herbst 2026 soll der Stellenaufbau beginnen und die Gesundheitsdienste im ganzen Land nachhaltig stärken sowie Personalengpässe ausgleichen helfen.<BR \/><BR \/>„Die zusätzlichen personellen Ressourcen kommen direkt dort zum Einsatz, wo Gesundheitsleistungen für die Menschen erbracht werden. Davon profitieren Krankenhäuser ebenso wie Ambulanzen, Präventionsdienste und territoriale Einrichtungen“, erklärt Messner.<BR \/><BR \/>Mit diesem Beschluss investiere das Land gezielt in die Menschen und in die Qualität der Gesundheitsversorgung. Mehr Personal bedeute mehr Nähe zu den Patientinnen und Patienten, eine verlässliche Betreuung und bessere Voraussetzungen, um die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen, sagt Messner.<BR \/><BR \/>Die Finanzierung der zusätzlichen Stellen ist durch die laufenden Mittel des Sanitätsbetriebs sowie durch die allgemeine Landesfinanzierung gesichert.