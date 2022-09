4 Palästinenser bei Militäreinsatz in Jenin getötet

Bei einem israelischen Armee-Einsatz in Jenin im Westjordanland ist am Mittwoch mindestens vier Palästinenser getötet worden. Nach palästinensischen Angaben umstellten israelische Soldaten das Haus der Familie eines Attentäters, der im April drei Menschen in einer Bar in Tel Aviv erschossen hatte. Dabei soll es zu Schusswechseln gekommen sein. 4 Palästinenser seien getötet und mehr als 40 weitere verletzt worden.