4 Regionen werden „Orange Zone“

„Wir nähern uns der orangefarbenen Zone, denn trotz aller Bemühungen sind die Intensivstationen voll mit ungeimpften Menschen, die uns in diese Farbe treiben“, sagt der Präsident der Region Sizilien, Nello Musumeci.Die Zahl der Intensivpatienten in Italien bleibt stabil: Sie liegt bei 17,3 Prozent gegenüber 17,5 Prozent am 13. Januar.Die Zahl der Covid-19-Fälle bei Ärzten, Krankenschwestern und anderen Beschäftigten des Gesundheitswesens steigt hingegen rapide an, bedingt vor allem durch die Omikron-Variante.Allein in den vergangenen 30 Tagen gab es 47.607 neue Infektionen im Sanitätsbereich.

