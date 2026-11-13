Wer einmal an die Adria gefahren ist, wird sich an die überdimensionalen Werbetafeln ganz dicht an den Straßen erinnern. Und was ist mit denen? <BR \/><BR \/>Klar geht es um die Botschaft, die politischer nicht sein könnte. „Südtirol“ wäre als geografisch-kultureller Gruß an die Olympiateilnehmer wohl durchgegangen. „Tirol“ ohne „Süd“ befeuert Sezessionsgedanken.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77150998_quote" \/><BR \/><BR \/> Kann man natürlich machen. Ob es sinnvoll ist? Befänden wir Südtiroler uns auf einem „Todesmarsch“ wie in den 1950ern, dann mit Sicherheit. Aber heute? Vermutlich lebe ich in einem Paralleluniversum, aber die Menschen in meinem Umfeld plagen andere Sorgen: geringe Einkommen, hohe Preise, unleistbare Wohnungen. <BR \/><BR \/>Daran wird die Anrufung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nicht viel ändern. Vielleicht sollten wir uns alle mit derselben Verve zuerst um die handfesten Probleme der Südtiroler kümmern. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:klaus.innerhofer@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">klaus.innerhofer@athesia.it<\/a><BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/tag\/Kommentar" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Kommentare und Analysen auf STOL finden Sie hier. <\/a><\/b>