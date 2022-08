49 Südtiroler werden am Hohen Frauentag ausgezeichnet – die Namen

Am Hohen Frauentag, dem 15. August, stehen in Tirol traditionell das Ehrenamt, die Solidarität und das freiwillige Engagement im Mittelpunkt der Öffentlichkeit.In der Hofburg in Innsbruck findet alljährlich eine Festveranstaltung statt, in deren Rahmen Persönlichkeiten aus Nord-, Süd- und Osttirol ausgezeichnet werden, die sich in unterschiedlichen Bereichen für das Gemeinwohl verdient gemacht haben.Die Landeshauptleute des Bundeslandes Tirol, Günther Platter, und von Südtirol, Arno Kompatscher, werden nach einem Landesüblichen Empfang, der Kranzniederlegung am Andreas-Hofer-Grabmal in der Hofkirche und einem Festgottesdienst in diesem Jahr sowohl die Verdienstkreuze als auch die Verdienstmedaillen des Landes Tirol verleihen.Mehrere Personen aus dem Bundesland Tirol und aus Südtirol erhalten zudem für ihren lebensrettenden Einsatz die Lebensrettungsmedaille des Landes Tirol.49 verdiente Persönlichkeiten, die am Hohen Frauentag geehrt werden, kommen aus Südtirol: Insgesamt 11 Südtirolerinnen und Südtiroler werden die dritthöchste der Tiroler Auszeichnungen, das Verdienstkreuz, erhalten, 26 werden mit der Verdienstmedaille ausgezeichnet. Die Tiroler Lebensrettungsmedaille geht hingegen an 12 Personen aus Südtirol.