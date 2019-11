5 italienische Soldaten bei Explosion im Irak verletzt

Bei der Explosion eines Sprengkörpers in Suleymania in der autonomen Region Kurdistan im Irak sind am Sonntag 5 italienische Soldaten verletzt worden. Die Soldaten unterstützten eine Einheit der Sonderkräfte der kurdischen Peshmerga, als der Sprengkörper explodierte. Die Verletzten wurden per Hubschrauber in ein US-Krankenhaus in Bagdad eingeliefert.